26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

26.02.2025, среда

10:30 Челябинск – Экологический праздник «С днем рождения, Умка!» ко Дню Полярного медведя (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:15 Челябинск – Просмотр авторского фильма «Исцеление глубиной» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

14:00 Челябинск –Музыкально-поэтическая встреча «От героев былых времен» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча «Я меткой пули недолет. Поэзия Юрия Левитанского» в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск –Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Карта желаний» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Гитарник «Товарищ песня» с участием молодежного КСП «Гитара по кругу» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Всероссийский диктант по немецкому языку на уровень А1 и А2 Tolles diktat (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:30 Челябинск – Вечер благотворителей 2025 (Гранд Отель Видгоф, пр. Ленина, 26а)

19:30 Челябинск – В рамках проекта «Публичная среда» состоится концерт «Потепление» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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