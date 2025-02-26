В центре Челябинска столкнулись «ГАЗель» и троллейбус. Есть пострадавшие

Полиция выясняет обстоятельства тройного ДТП в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 26 февраля, в 05:56 у сквера Алое поле, напротив дома №67 по проспекту Ленина.

По предварительным данным, 57-летний челябинец, управляя автомобилем БМВ, столкнулся с «ГАЗелью». Микроавтобус изменил траекторию движения и врезался в троллейбус «Синара», следовавший по маршруту №19 в сторону парка Гагарина под управлением 22-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водители БМВ и «ГАЗели».

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает все обстоятельства ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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