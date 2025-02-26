Авиарейс из Челябинска в Сочи задержали почти на 10 часов

Вылет самолета из Челябинска в Сочи перенесли из-за временного запрета Росавиации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , почти на 10 часов позже из челябинского аэропорта вылетит рейс в Сочи. Информация об этом размещения на онлайн-табло воздушной гавани.

По плану вылет должен был состояться сегодня, 26 февраля, в 5:30. Однако, по данным на настоящее время, самолет покинет аэропорт Челябинска в 15:30.

Причина задержки – закрытие аэропорта в Сочи «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», продолжавшееся с 01:47 до 08:00 по московскому времени.

В связи с этим задержался и вылет авиарейса из Сочи в Челябинск: самолет должен был прибыть в южноуральскую гавань сегодня в 4:30, но ожидается только в 14:20.

Челябинск, Виктор Елисеев

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