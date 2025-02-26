Для любителей биатлона организуют мультимодальный маршрут на Кубок России в Златоусте

На Кубок России по биатлону в Златоусте запустят мультимодальный маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 7 по 9 марта для гостей и участников VI заключительного этапа соревнований по биатлону на Кубок России организован мультимодальный маршрут Челябинск (пригородный вокзал) – Златоуст – лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой.

Сначала пассажиры проедут из Челябинска до Златоуста на электропоезде, затем с этим же билетом пересядут на автобус до места проведения соревнований. Все три дня работы маршрута в поезде будет работать гид-экскурсовод, который расскажет пассажирам о Златоусте, становлении биатлона в городе и достопримечательностях по пути следования.

«Для удобного проезда на Всероссийские соревнования 7 марта назначены дополнительные пригородные поезда №7107/7108 сообщением Челябинск – Златоуст – Челябинск, а 8 и 9 марта перевозка будет осуществляться регулярными пригородными поездами №7105/7106 Челябинск – Златоуст – Усть-Катав. Посадка в автобус осуществляется при предъявлении билета на пригородный поезд», – уточнили представители ведомства.

Электропоезд отправится с пригородного вокзала Челябинска в 06:04, далее отправление: Чебаркуль в 07:20, Миасс-1 в 07:42, прибудет в Златоуст в 08:52. Автобус до лыжно-биатлонного комплекса отходит от привокзальной площади в 09:10. Время в пути на автобусе – около 10 минут. В обратную сторону автобус отправится от комплекса в 18:00 и прибудет на вокзал Златоуста в 18:10. Пассажиры дальше смогут отправиться на пригородных поездах №6042 Златоуст – Челябинск (отправление в 18:42) или №7106 Усть-Катав – Златоуст – Челябинск (отправление в 20:20).

Напомним, с 7 по 9 марта текущего года в Златоусте пройдет финальный этап биатлонных соревнований на Кубок России. Соревнования по биатлону будут проходить в комплексе имени Ишмуратовой. Зрители смогут увидеть шесть забегов: спринт на 7,5 километра у женщин и на 10 километров у мужчин, гонку преследования на 10 и 12,5 километра, а завершится финал масс-стартом на 12 и 15 километров у женщин и мужчин соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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