Начальник почтового отделения в Челябинске увела у хозяев 2 миллиона рублей

Полицейские вышли на сотрудницу почты, присвоившую 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские выяснили, что 28-летняя начальник почтового отделения несколько месяцев переводила деньги с расчетного счета подразделения на принадлежащий ей банковский счет.

За это время женщина присвоила 2 миллиона рублей.

По материалам проверки, собранным сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП «Ленинский», возбуждено уголовное дело по признакам растраты. Челябинке грозит до десяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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