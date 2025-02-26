В Челябинской области продолжатся снегопады

Южноуральских водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, ночью 27 февраля на территории Челябинской области ожидаются снег, местами умеренный, в горах местами сильный, гололедица.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

«Не стойте под линиями электропередач и не подходите к оборванным проводам», – напоминают южноуральцам.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водителям рекомендуют обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефонам 101 либо 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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