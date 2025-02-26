Логан Дэй остается в «Тракторе»

С Логаном Дэем заключили новый контракт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», Соглашение с американским защитником будет действовать до конца сезона 2025/26.

Логан Дэй – атакующий защитник из США. Свою карьеру начал в юниорских школьных лигах страны – USHS-Prep, USPHL Premier. По завершению школы перебрался на обучение в колледж, параллельно выступая в главной студенческой лиге NCAA. В сезоне 2014/15 вместе с колледжом Провиденса стал победителем чемпионата NCAA.

В 2017-м из колледжа попал сразу в АХЛ, где сходу стал одним из главных открытий. В первом полном для себя сезоне за Bakersfield Condors Дэй набрал 34 (7+24) очка в 64 матчах регулярного чемпионата. В дальнейшем также выступал за Lehigh Valley Phantoms и Hershey Bears. Именно с фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз» Логан Дэй стал двукратным обладателем Кубка Колдера (2023, 2024).

В середине декабря 2024 года защитник достиг договоренности с «Трактором» и присоединился к клубу. Дебютировал за «черно-белых» 7 января в матче с «Ладой» (5:0). В текущем сезоне Дэй провел за челябинскую команду 17 матчей, в которых отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+9» и шести минутах штрафа. В среднем на площадке игрок обороны проводит 21 минуту и 31 секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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