Бывшего главного по дорогам Челябинска потребовали на девять лет отправить в колонию

Суд над экс-председателем комитета дорожного хозяйства Челябинска вышел на финишную прямую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 26 февраля, в Курчатовском районном суде прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова.

Напомним, чиновника задержали в начале декабря 2022 года. По версии следствия, в 2020 году он обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в рамках благоустройства центральной части Челябинска.

Впоследствии Кучитаров не только подписал с коммерческой фирмой контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 миллионов рублей, но еще и согласовал оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 миллионов рублей, лично подписав акты выполненных работ.

Свою вину чиновник так и не признал. Заявил он об этом и в последнем слове.

Государственный обвинитель потребовал приговорить Кучитарова к девяти годам колонии общего режима, а также конфисковать имущество и деньги на общую сумму 80 миллионов рублей. Кроме того, прокурор настаивает на запрете экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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