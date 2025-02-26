Южноуральцам предложили сдавать нетрезвых водителей

Число «пьяных» ДТП выросло в Челябинской области в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, несмотря на широкий комплекс профилактических мероприятий, количество аварий с участием нетрезвых водителей увеличилось на Южном Урале сразу на 42%. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Иван Путков.

С начала 2025 года госавтоинспекторами выявлено 1 тысяча 759 водителей в нетрезвом состоянии, 219 из них попались полицейским повторно.

«Вместе с тем, водители продолжают садиться за руль в пьяном виде, в этой связи в ведомстве ищут новые возможности борьбы с подобным видом нарушения ПДД», – отмечают в силовом ведомстве.

Одним из таких должен стать на Южном Урале чат-бот beZdtp74_bot в телеграм-канале. Созданный по инициативе руководства Госавтоинспекции Челябинской области, он начал свою работу сегодня, 26 февраля. Пока только в тестовом режиме и только на территории города Челябинска.

«Алгоритм работы чат-бота следующий: любой челябинец, увидев нетрезвого водителя или предполагая, что человек может быть за рулем в пьяном виде, сообщает об этом в бот, – уточнили в пресс-службе региональной ГАИ. – Заявителю необходимо указать автомобиль правонарушителя, место совершения нарушения, госномер, желательно направление движения, не лишней будет фотография транспортного средства. После получения сообщения, информация тут же обрабатывается и незамедлительно передается ближайшим экипажам ДПС».

При этом, человек, сообщивший о пьяном водителе, остается анонимным для других пользователей чат-бота.

Челябинск, Виктор Елисеев

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