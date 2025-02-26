В пригороде Челябинска жители выступили против строительства 13 многоэтажек

Новая точка общественного протеста в Челябинской области может появиться в поселке Старокамышинск, расположенном на территории Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители этой начали сбор подписей под обращением к главе города Светлане Логановой с просьбой не утверждать проект строительства 13 многоэтажных домов. Копейчане уверены, что появление нового микрорайона лишь обострит проблемы поселка.

Торги на право застройки участка у пересечения улиц Коркинской и Троицкой в рамках программы комплексного развития территорий состоялись в начале 2024 года. Единственным участником аукциона оказалась челябинская компания «Никс», которой и досталась земля за вполне себе символическую сумму в 3,47 миллиона рублей. Застроить ее планируется до 2030 года.

Еще год назад жители Старокамышинска встретили новость о грядущем строительстве настороженно. Но обсуждение тогда быстро сошло на нет. К проблеме вернулись в конце прошлой недели, когда узнали о назначенных на 28 февраля слушаниях по проекту застройки.

По словам копейчан, они с удивлением услышали, что теперь речь идет не о домах высотой максимум 7-8 этажей. Челябинский застройщик планирует возвести 13 десятиэтажных домов (95 тыс. кв. м). Жить в новом микрорайоне будут 5 тысяч человек. При том, что, по официальным данным, сейчас численность населения Старокамышинского жилого массива (поселки Старокамышинск, Зуевка, Петровка) – порядка 20 тысяч человек.

Реализация столь масштабного проекта вызывает большие вопросы. «Поселок Старокамышинск построен на горных шахтовых отводах. Строительство высоток в нашем поселке не велось до настоящего времени не потому, что ни у кого не возникало такой идеи, а потому, что нельзя этого делать. Грунт под 10-этажными домами может просесть, либо начнется движение грунтовых масс, что является угрозой для других домов. Пустоты, оставшиеся от шахт, затоплены водой. При таком давлении вода начнет подниматься и искать выход. Не допустите возникновения второго Тугайкуля, где жителей топят как сточные, так и грунтовые воды», – пишут авторы обращения.

Есть и другие вопросы. «Водоснабжение. Хватит ли нам мощностей? Застройщик, видимо, не в курсе, что летом нам давление целенаправленно снижают до 0,5? В противном случае сети рванут», – спрашивают жители поселка. Есть сложности с электроснабжением: периодически старокамышенцы жалуются на падение напряжения в часы пиковых нагрузок. И это сейчас, без нового гигантского микрорайона. Выдержат ли сети столь серьезное пополнение?

Есть проблемы и в социальной сфере. Так, по словам копейчан, уже сейчас расположенная в поселке школа работает в две смены. Также в две смены занимаются учащиеся младших классов в филиале образовательного учреждения. «Минимум еще 1 тыс. детей появится в поселке. Нужно еще одно здание, либо третья смена», – констатируют южноуральцы.

Та же ситуация и с местной поликлиникой. Что будет, когда нагрузка вырастет на 25%? «Запись к специалистам растянется на недели…» – предрекают копейчане.

Еще одной острой проблемой для жителей долгое время является логистика. Большинство старокамышинцев работают в Челябинске. И добраться до города они могут либо через перегруженное Копейское шоссе, либо через поселок Сухомесово, преодолев предварительно железнодорожный переезд на границе Копейска и Челябинска. И уже сейчас у переезда чуть ли не каждый день образуются пробки – когда на 5-10-15 минут, а когда и на 40 и более («Мой личный рекорд два часа», – делится один из жителей).

Других путей в областной центр просто нет. Что ждет посельчан после резкого увеличения числа жителей и, соответственно, автомобилей?

И это не единственная «автомобильная» проблема грядущего строительства. Изучив схемы, приложенные к проекту, копейчане выяснили, что под парковки новых жителей строители предлагают использовать территорию леса, за сохранение которого они воевали несколько лет – еще во времена мэра Вячеслава Истомина. «Я так понимаю, часть леса через дорогу организуют под парковку на полторы тысячи автомобилей… Мы же за лес 10 лет назад стояли. А теперь снова от него кусок отхватить хотят», – возмущается одна из жительниц.

Старокамышенцы настаивают: сначала решите текущие проблемы поселка, а уже потом возвращайтесь к вопросу строительства нового микрорайона.

Обращение планируется направить не только главе города, но также в прокуратуру, Следственный комитет и в администрацию президента России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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