«Металлург» уверенно обыграл «Барыс»

Магнитогорский «Металлург» дома разгромил казахстанский «Барыс» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы, оформившие в предыдущем туре выход в плей-офф, не слишком напирали сегодня на своих гостей. Впрочем, и астанинцам торопиться было некуда – по обратной причине: «Барыс», занимающий последнее место в таблице Восточной конференции, в дальнейшую часть Кубка Гагарина уже точно не попадает.

В итоге в первом периоде на 14 бросков магнитогорских хоккеистов казахстанцы ответили 12, а счет хозяева открыли лишь на 19 минуте встречи: численное преимущество реализовал Даниил Вовченко, в одно касание отправивший шайбу в ворота «Барыса».

Не торопились хоккеисты и в первой половине второго периода. Зато в его середине «металлурги» забросили сразу две шайбы с разницей в 1 минуту 6 секунд. На 32-й минуте Робин Пресс, поймав отскок от борта, отправляет шайбу в ворота «Барыса» – 2:0. А на 34-й минуте Максим Осипович из центра зоны гостей спокойно поражает ворота соперника – 3:0.

На 43-й минуте матча Люк Джонсон доводит счет до разгромного – 4:0.

На 58-й минуте Семен Симонов размачивает счет – 1:4, но это все, на что оказались сегодня способны игроки «Барыса».

Челябинск, Виктор Елисеев

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