27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

27.02.2025, четверг
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10:00 Челябинск – Презентация Каталога некоммерческих организаций Челябинской области (центр «Мой бизнес», 1 этаж, ул. Российская, 110/1)
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11:00 Челябинск – Час патриотизма «За мир! За наших! За Россию!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Курс активного долголетия «Бодрое утро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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12:00 Челябинск – Презентация продукта участникам малого и среднего бизнеса «Система лояльности» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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12:00 Челябинск – Познавательный час «Широкая масленица» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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13:00 Челябинск – Торжественное открытие штаба Благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» (ул. Труда, 173)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Российские исследователи Океании. Открытия наших дней» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Публичная лекция из цикла «Человек – Книга – История» доктора исторических наук Владимира Рушанина «Описание Сибирского царства...» Герарда Фридриха Миллера и ее владельцев в XIX – XXI веках (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск –Минцифры Челябинской области совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий» проведут тематический урок информатики по теме: «Резервное копирование данных, создавай новое с искусственным интеллектом, защита от спама» в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» (МБОУ «Лицей № 77, ул. Ереванская, 16)
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14:00 Челябинск – Лекция о творчестве французского живописца, графика, одного из родоначальников импрессионизма Эдуарда Мане (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Народный праздник «Масленица-блинница, весны именинница» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Занятие «Электронные книги с «Литрес» и «Библиороссика» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе шахматистов «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча «23 февраля» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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18:00 Челябинск – Встреча «Смотритель. Открытый подкаст» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:30 Челябинск – Открытый питчинг проектов (IT-Park74, ул. Сони Кривой, 83, 2-й этаж)
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18:30 Челябинск – Старт программы лояльности UDS «Глобал Интеллект Сервис» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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18:30 Челябинск – Встреча «Драматизация. Открытый подкаст» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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