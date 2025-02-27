27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск –Минцифры Челябинской области совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий» проведут тематический урок информатики по теме: «Резервное копирование данных, создавай новое с искусственным интеллектом, защита от спама» в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» (МБОУ «Лицей № 77, ул. Ереванская, 16)