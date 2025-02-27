Южноуральцы просят Владимира Путина остановить строительство неизвестного промобъекта поблизости от реки Биргильда

Жители села Чипышево, расположенного в Полетаевском сельском поселении (Сосновский район), направили коллективное обращение на имя президента России Владимира Путина, председателя СКР Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе активисты выражают обеспокоенность «тревожной ситуацией», сложившейся вокруг их территории. «Речь идет о начале строительства промышленного объекта в непосредственной близости от реки Биргильда, которая является не только природной достопримечательностью, но и основой жизни нашего села», – говорится в обращении.

Промышленный объект, который может появиться рядом с Чипышево, будет угрожать уникальной экосистеме реки, уверены местные жители, «а также лесам, где жители и гости села традиционно собирают грибы и ягоды».

Особенно беспокоит южноуральцев завеса таинственности, окружающая действия собственников земельного участка, площадь которого достигает 25 гектаров. «Строительство ведется без официальных заявлений, публичных слушаний и согласований с жителями, – возмущенно заявляют активисты. – Администрация села отказывается предоставлять информацию, что нарушает наше право на участие в решении вопросов местного значения».

Впрочем, собственники примерно месяц назад все-таки выступили с комментариями по поводу происходящего поблизости от села. По их словам, речи о строительстве не идет. Пока рабочие заняты отсыпкой дороги к участку, строительством подстанции и установкой столбов – и все это согласовано с властями.

Дорога и дренажные канавы необходимы, чтобы добраться до заболоченного участка и провести там изыскания, начать которые планируется в апреле-мае нынешнего года. Только после этого можно будет говорить о будущем земель, утверждает собственник. Если же говорить о производственных объектах, то, по их заверениям, речь может идти только о сборочном производстве. Другие возможные варианты – логистический центр или сельскохозяйственное использование земель. В любом случае, хозяева участка подчеркивают, что решение будет приниматься только по итогам изыскательных работ.

Но активисты собственникам не верят: слишком много средств, по их мнению, уже вложено в работы, и вряд ли на подобные траты коммерсанты пошли бы, не зная, что появится на участке.

Настораживают жителей и попытки неизвестных выкупить недвижимость у селян, живущих вблизи стройки.

Авторы обращения требуют немедленно остановить строительство до проведения публичных слушаний и предоставления полной информации о проекте, провести проверку законности действий администрации, застройщика и «лиц, оказывающих давление на жителей» (так они расценивают попытки выкупить земельные участки). А также организовать независимую экологическую экспертизу для оценки рисков проекта и рассмотреть альтернативный проект жителей по созданию рекреационной зоны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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