«Челябинск» стартует в решающем этапе первенства России по футболу

Челябинские футболисты включаются в борьбу за выход в первую лигу чемпионата России по футболу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, после зимней паузы возобновляется первенство России по футболу среди команд второй лиги «А».

В группе «Золото», где играет ФК «Челябинск», по итогам весенней части турнира определятся клубы, которые выйдут в первый дивизион российского футбола.

Напомним, по итогам осенней части турнира челябинские футболисты заняли первое место, обеспечив себе право на участие в стыковых матчах. Чтобы выйти в первую лигу напрямую, клубу необходимо занять по итогам второй части первенства с первого по третьей место.

Если команда добьется этой цели, челябинский клуб будет играть в первом дивизионе, практически, впервые после 1957 года. Именно тогда, почти 68 лет назад, была расформирована футбольная команда «Авангард», выступавшая в прототипах первой лиги чемпионата СССР, а затем – России. Пришедший ей на смену «Локомотив» несколько раз был очень близко к выходу в первую лигу, но так этого и не добился.

Правда, в 1992-1993 годах в первой лиге российского чемпионата довелось поиграть челябинскому ФК «Зенит». Но произошло это из-за развала СССР. Уход из чемпионата клубов из бывших союзных республик позволил челябинцам, занявшим в 1991 году лишь шестое место во второй лиге, в 1992 году принять участие в чемпионате первой лиги. Впрочем, отыграв в первом дивизионе всего два сезона, команда из него выбыла, а затем и вовсе прекратила свое существование.

Вторая попытка челябинских клубов закрепиться в первой лиге пришлась на середину 2000-х годов, когда на футбольном горизонте Южного Урала взошла звезда клуба «Спартак» (до 2005 года – «Лукойл»). Созданная в 2000 году команда за несколько лет получила статус фарм-клуба московского «Спартака», а в 2005 году пробилась в первую лигу. Но в 2006 году клуб в полном составе перебрался в Нижний Новгород.

Так что выход ФК «Челябинск» в первую лигу российского футбольного чемпионата станет, по большому счету, высшим достижением челябинского футбола за последние, без малого, 70 лет.

Свой «поход» за повышением в классе «горожане» начнут на выезде против команды «Машук-КМВ», поднявшейся в группу «Золото» по итогам осенней части Первенства России. Стартовый для челябинцев матч пройдет в городе Ессентуки 2 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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