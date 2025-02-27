В Курчатовском районе Челябинска официально появился глава

Мэрия утвердила руководителя Курчатовского района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, главой администрации Курчатовского района назначен Константин Матыгин.

Константин Матыгин родился в 1977 году в Челябинске. В 2000 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в сфере строительства».

Трудовую деятельность начал в сентябре 2000 года экономистом в ОАО «ФНПЦ «Станкомаш». Затем работал в коммерческих структурах и вел индивидуальную предпринимательскую деятельность.

С декабря 2013 года начал работать в администрации Курчатовского района, где за три года прошел путь от начальника организационного отдела до заместителя главы района.

С 25 ноября 2024 года исполнял обязанности главы администрации Курчатовского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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