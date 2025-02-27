Больше десятка посетителей отеля на озере Тургояк слегли с температурой и рвотой

Отель на озере Тургояк проверяют из-за вспышки заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса начала проверку по факту вспышки заболевания в отеле на озере Тургояк

предварительно установлено, что 25 и 26 февраля текущего года к медицинским работникам с жалобами на плохое самочувствие обратились не менее 11 постояльцев семейного отеля, в том числе дети.

Заболевшие гости жаловались на тошноту, рвоту, повышение температуры тела. Работникам отеля пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

На место выехали заместитель прокурора города Сергей Сенин, сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», которые взяли пробы пищи для лабораторного исследования.

«Обратившиеся за медицинской помощью в госпитализации не нуждаются, проходят лечение амбулаторно, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказали представители прокуратуры.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению инфекционного заболевания.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению в отеле законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube