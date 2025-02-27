В Челябинской области запретили продажу энергетиков в школах и на стадионах

Южноуральские депутаты расширили список ограничений на продажу энергетиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе законодательного собрания Челябинской области, на Южном Урале запретят продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурных, физкультурных и спортивных учреждениях.

Региональный закон «О дополнительных ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)» парламентарии приняли сегодня, 27 февраля.

«С 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон, которым установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним», – напомнили в областном парламенте. Запрет ввели на федеральном уровне после того, как было доказано негативное воздействие тонизирующих веществ, входящих в состав напитков (кофеин синтетического происхождения, таурин, L-карнитин, природные биологически активные вещества) на здоровье людей, особенно детей и подростков.

Законодательное собрание Челябинской области воспользовалось право о введении дополнительных ограничений в субъектах РФ, оговоренным в федеральном законе.

Областной закон устанавливает запрет продажи энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков в помещениях образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений региона.

На данный момент в Челябинской области более 5,5 тысячи таких объектов. Запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в перечисленных в областном законе учреждениях касается всех, взрослых и детей, и распространяется также на размещенные внутри помещений торговые автоматы.

Региональный закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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