Подальше от избирателей: южноуральские депутаты отказались от территориальных групп при формировании партсписков на выборах

Новый состав регионального парламента в Челябинской области по партспискам будут избирать без оглядки на территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе законодательного собрания Челябинской области, сегодня, 27 февраля, региональные депутаты приняли изменения в закон о выборах в областной парламент.

«Законом устанавливается, что при выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу список будет общим, то есть не будет разбиваться на общерегиональную часть и территориальные группы. При этом общее число кандидатов, включенных в список, не может быть менее числа распределяемых депутатских мандатов и не может превышать это число более чем в 2,5 раза», – уточнили в пресс-службе представительного округа.

По мнению авторов поправки, формирование общих списков кандидатов «позволит малочисленным политическим партиям обеспечить представительство отдельных групп избирателей в региональном законодательном органе не только в рамках одного-двух избирательных округов, соответствующих территориальным группам, а в целом от единого избирательного округа, включающего в себя территорию всего региона».

При этом избирательные объединения, выдвинувшие общие списки кандидатов по единому избирательному округу, смогут самостоятельно, по своему усмотрению закреплять за депутатами, избранными в составе списка кандидатов, округа, в отношении которых они будут осуществлять представительские функции.

Как пояснили сторонники изменений, это также упростит подсчет голосов, отданных за партийные списки.

В то же время, новый состав регионального парламента может стать еще дальше от непосредственных избирателей. Ведь возможность попасть в состав представительного органа по территориальному списку делала кандидатов и депутатов напрямую заинтересованными в работе «на земле», непосредственном общении с жителями. Теперь же будущее партийцев будет в большей степени зависеть от благоволения партийного начальства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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