В Челябинской области появится еще два муниципальных округах

Ашинский и Кусинский районы преобразуют в округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе законодательного собрания Челябинской области, сегодня, 27 февраля, депутаты приняли законы о статусе и границах Ашинского и Кусинского муниципальных округов. Законы вступят в силу с 31 марта 2025 года.

В Ашинский муниципальный округ объединены все поселения, входящие в состав Ашинского района. Аналогичное преобразование состоялось в Кусинском районе, он также наделен статусом муниципального округа.

Таким образом, Ашинский и Кусинский муниципальные округа стали первыми в текущем году преобразованными территориями Челябинской области в рамках муниципальной реформы.

Следующий этап преобразования – проведение выборов в новые органы представительной власти муниципальных округов.

Всего в 2025 году в регионе планируется преобразование 23 муниципальных районов в муниципальные округа.

Напомним, программа укрупнения муниципалитетов началась в регионе в 2022 году. Первым стал Коркинский район. Там не скрывали, что одна из причин объединения – своевольность поселковых администраций и советов.

Вслед за ним в муниципальные округа превратились Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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