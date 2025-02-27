В Челябинской области появится еще два муниципальных округах

Ашинский и Кусинский районы преобразуют в округа.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе законодательного собрания Челябинской области, сегодня, 27 февраля, депутаты приняли законы о статусе и границах Ашинского и Кусинского муниципальных округов. Законы вступят в силу с 31 марта 2025 года.
В Ашинский муниципальный округ объединены все поселения, входящие в состав Ашинского района. Аналогичное преобразование состоялось в Кусинском районе, он также наделен статусом муниципального округа.
Таким образом, Ашинский и Кусинский муниципальные округа стали первыми в текущем году преобразованными территориями Челябинской области в рамках муниципальной реформы.
Следующий этап преобразования – проведение выборов в новые органы представительной власти муниципальных округов.
Всего в 2025 году в регионе планируется преобразование 23 муниципальных районов в муниципальные округа.
Напомним, программа укрупнения муниципалитетов началась в регионе в 2022 году. Первым стал Коркинский район. Там не скрывали, что одна из причин объединения – своевольность поселковых администраций и советов.
Вслед за ним в муниципальные округа превратились Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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