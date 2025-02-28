российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 февраля 2025, 04:51 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

28.02.2025, пятница

  • 10:00 Челябинск – Единый день приемов участников СВО и членов их семей (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

  • 13:00 Челябинск – Заседание по теме «Взаимодействие общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы» (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 14:30 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (ДПШ, театральный корпус, пр. Свердловский, 59)

  • 15:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок из цветного сургуча» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 12:00 Челябинск – Познавательный час «Широкая масленица» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

  • 13:00 Челябинск – Торжественное открытие штаба Благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» (ул. Труда, 173)

  • 14:00 Челябинск – Открытие выставки «Российские исследователи Океании. Открытия наших дней» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 14:00 Челябинск – Публичная лекция из цикла «Человек – Книга – История» доктора исторических наук Владимира Рушанина «Описание Сибирского царства...» Герарда Фридриха Миллера и ее владельцев в XIX – XXI веках (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 16:00, 18:00 и 20:00 Челябинск – Пройдут музыкальные вечера «Ударники чартов 2000-2024» (ЦПКиО Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)

  • 18:00 – 20:00 Челябинск – Концерт «Музыкальная живопись» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,