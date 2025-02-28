28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

28.02.2025, пятница
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10:00 Челябинск – Единый день приемов участников СВО и членов их семей (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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13:00 Челябинск – Заседание по теме «Взаимодействие общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы» (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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14:30 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (ДПШ, театральный корпус, пр. Свердловский, 59)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок из цветного сургуча» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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12:00 Челябинск – Познавательный час «Широкая масленица» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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13:00 Челябинск – Торжественное открытие штаба Благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» (ул. Труда, 173)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Российские исследователи Океании. Открытия наших дней» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Публичная лекция из цикла «Человек – Книга – История» доктора исторических наук Владимира Рушанина «Описание Сибирского царства...» Герарда Фридриха Миллера и ее владельцев в XIX – XXI веках (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00, 18:00 и 20:00 Челябинск – Пройдут музыкальные вечера «Ударники чартов 2000-2024» (ЦПКиО Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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18:00 – 20:00 Челябинск – Концерт «Музыкальная живопись» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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