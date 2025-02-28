Два южноуральца заблудились в тайге в районе Таганая

Спасатели несколько часов искали южноуральцев, решивших прогуляться на Таганае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 27 февраля, вечером спасателям поступило сообщение о двух жителях Златоуста, заблудившихся во время прогулки к одной из достопримечательностей национального парка «Таганай».

Поиск горожан был начат немедленно, ведь ночевка зимой в лесу для неподготовленного человека чревата серьезными последствиями.

Спустя два часа пострадавших удалось обнаружить ближе к поселку Магнитка, в трех километрах от автодороги Златоуст – Магнитка.

Они сильно замёрзли, но в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС и инспекторы нацпарка сопроводили путешественников к Визит-центру «Черная скала» и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств ЧП.

Спасатели предостерегают от совершения подобных ошибок и напоминают, что гарантией безопасной прогулки является регистрация при входе на территорию нацпарка и строгое следование маркировке и оборудованным туристическим тропам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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