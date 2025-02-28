Два южноуральца заблудились в тайге в районе Таганая

Спасатели несколько часов искали южноуральцев, решивших прогуляться на Таганае.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 27 февраля, вечером спасателям поступило сообщение о двух жителях Златоуста, заблудившихся во время прогулки к одной из достопримечательностей национального парка «Таганай».
Поиск горожан был начат немедленно, ведь ночевка зимой в лесу для неподготовленного человека чревата серьезными последствиями.
Спустя два часа пострадавших удалось обнаружить ближе к поселку Магнитка, в трех километрах от автодороги Златоуст – Магнитка.
Они сильно замёрзли, но в медицинской помощи не нуждались.
Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС и инспекторы нацпарка сопроводили путешественников к Визит-центру «Черная скала» и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств ЧП.
Спасатели предостерегают от совершения подобных ошибок и напоминают, что гарантией безопасной прогулки является регистрация при входе на территорию нацпарка и строгое следование маркировке и оборудованным туристическим тропам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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