Задержаны еще два сотрудника «Макфы»

В СКР рассказали подробности о задержаниях на «Макфе».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества «Макфа», подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна этой же компании, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года высокопоставленные сотрудники «Макфы» предложили представителю коммерческой организации заплатить им не менее 16 миллионов рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После передачи посреднику первой части взятки (более 1 миллиона рублей) всех троих задержали.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантам и избрании в отношении них меры пресечения, выполняются следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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