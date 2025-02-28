В Челябинске бизнесмена будут судить за гибель рабочего на ремонте дома

Предприниматель ответит в суде за смертельное падение рабочего со строительных лесов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера управляющей компании ООО «Дистанция гражданских сооружений». Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, он в качестве индивидуального предпринимателя заключил с управляющей компанией договор подряда по текущему ремонту лестничных клеток многоквартирного дома по улице Бахметьева в Магнитогорске.

В ноябре 2024 года он допустил к выполнению работ рабочего, не прошедшего в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний. У мужчины не было каски и специальной обуви. Мало того, рабочий был пьян. В результате он упал со строительных лесов на лестничный марш, От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Стоит отметить, что в 2008 году магнитогорец уже получал условный срок за совершение аналогичного преступления. Тогда один из рабочих также разбился насмерть при падении с лесов из-за пренебрежения южноуральца к технике безопасности, которую он как ответственное лицо должен был обеспечить.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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