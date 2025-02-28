В Челябинске усилят контроль за чистотой общественного транспорта

Челябинским перевозчикам напомнили о штрафах за грязные автобусы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с наступлением весны проверки санитарного состояния транспорта будут усилены.

«Государственные контракты обязывают перевозчиков поддерживать чистоту и наружных, и внутренних поверхностей транспорта. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы – по 1000 рублей за каждый факт нарушения», – напомнили представители учреждения.

Чистоту салонов и кузова автобусов сотрудники организатора перевозок контролируют во время выездных проверок – как в рамках плана, так и при поступлении жалоб от пассажиров. Чаще всего штрафы за грязь получают перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты №№ 3, 22а, 23, 30, 47, 51, 125.

Челябинск, Виктор Елисеев

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