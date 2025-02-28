Кинотеатр Пушкина в Челябинске закрывается на ремонт

В Челябинске на полгода закроют кинотеатр имени Пушкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с понедельника, 3 марта, кинотеатр имени Пушкина, расположенный в центре Челябинска, закрывается на ремонт. Об этом сообщается в паблике учреждения культуры в социальных сетях.

Последние сеансы перед закрытием пройдут в воскресенье, 2 марта.

За время паузы в кинотеатре планируется выполнить капитальный ремонт систем отопления и вентиляции, инженерных сетей, внутренних помещений (в том числе кинозала и связанных с ним помещений), отреставрировать двери на первом этаже. Кроме того, будет организована декоративная подсветка фасада.

Работы займут, ориентировочно, полгода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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