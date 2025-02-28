В челябинском поселке устроили «кладбище» дохлой птицы

Жителей поселка Новосинеглазово в Челябинске шокировала свалка мертвой птицы рядом с частным сектором.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от двух десятков куриных туш неизвестная челябинка избавилась 27 февраля, на глазах у шокированных прохожих. Об этом рассказал агентству один из очевидцев.
По словам мужчины, он возвращался домой, когда увидел обескураживающую картину. «Какая-то женщина выкинула 15-20 мертвых кур, села в машину и уехала. Тут же подбежали собаки и начали все это растаскивать. Я сначала думал, там немного, подошел поближе – гора целая», – рассказал горожанин.
«Кладбище» мертвой птицы появилось на контейнерной площадке возле дома №38-г по улице Челябинской. Рядом – частный сектор.
Выбрали эту площадку для складирования опасных отходов не случайно, уверены новосинеглазовцы. Расположена она хотя и на главной улице поселка, но на приличном расстоянии от ее основной линии.
Куриные трупы лежали там же и сегодня. Это сильно нервирует местных жителей. Люди переживают, что куры могли умереть от птичьего гриппа или еще какой-нибудь болезни. Теперь опасные останки собаки могут растащить по всему поселку, и последствия будут весьма печальными.
Мы связались с администрацией Советского района – там о проблеме не знают. До территориального отдела Новосинеглазово в течение сегодняшнего дня дозвониться не удалось.
Челябинск, Виктор Елисеев
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