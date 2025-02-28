После вспышки заболевания в отеле на Тургояке возбудят уголовное дело

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело после вспышки заболевания в южноуральском отеле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, руководитель силового ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового заболевания в одном из отелей Челябинской области.

Напомним, 25 и 26 февраля текущего года к медицинским работникам с жалобами на плохое самочувствие обратились не менее 11 постояльцев семейного отеля на озере Тургояк, в том числе 8 детей.

Заболевшие гости жаловались на тошноту, рвоту, повышение температуры тела. Работникам отеля пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

К расследованию инцидента подключились специалисты Роспотребнадзора.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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