На оживленном перекрестке на северо-западе Челябинска частично закрыли движение

Движение на важном перекрестке челябинского северо-запада закроют на все выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением работ на тротуаре в зоне «треугольника видимости».

«С 20 часов 28 февраля до 6 часов 3 марта будет закрыто движение транспорта по крайней правой полосе при повороте с улицы Молодогвардейцев на проспект Победы в сторону улицы Ворошилова», – уточнили представители городских властей.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при движении на данном участке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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