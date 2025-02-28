Въезд на лыжную базу в челябинском парке Гагарина временно закроют

Челябинских водителей ризвали заранее позаботиться о местах парковки у городских парков на время масленичных гуляний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением Широкой Масленицы завтра, 1 марта, будет закрыт въезд на лыжную базу в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Автомобилистов просят заблаговременно позаботиться о местах парковки автомобиля.

Места для парковок у Сада Победы, Городского сада имени Пушкина, парка «Металлург» имени Тищенко и Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина представлены на схемах.

Парк «Металлург» (схема предоставлена пресс-службой администрации Челябинска)

Городской сад им. А.С. Пушкина (схема предоставлена пресс-службой администрации Челябинска)

ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина (схема предоставлена пресс-службой администрации Челябинска)

Сад Победы (схема предоставлена пресс-службой администрации Челябинска)

Челябинск, Виктор Елисеев

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