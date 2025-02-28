Топ-менеджеров «Макфы» отправили за решетку

Суд избрал меру пресечения топ-менеджерам «Макфы», обвиняемым в покушении на получение многомиллионной взятки.

Как уже сообщал РИА «Новый День» , директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна компании Ивана Тофана задержали вчера, 27 февраля.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года высокопоставленные сотрудники «Макфы» предложили представителю коммерческой организации заплатить им не менее 16 миллионов рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После передачи посреднику – менеджера службы закупа зерна – первой части взятки (более 1 миллиона рублей) всех троих задержали.

В отношении топ-менеджеров «Макфы» возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере, их подчиненный обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Сегодня, 28 февраля, суд избрал в отношении Паршина и Тофана меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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