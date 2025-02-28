«Трактор» одолел «Ак Барс» и практически выключил казанцев из гонки за первое место на Востоке

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл «Ак Барс» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начали встречу команды крайне осторожно.

За весь первый период «Трактор» сделал 16 бросков, из них по воротам лишь 8. «Ак Барс» – и того меньше: 10 и 3 соответственно. Неудивительно, что открыть счет в первой двадцатиминутке клубы не смогли.

Зато во втором периоде болельщики увидели целых четыре заброшенных шайбы. Причем первая из них явно обескуражила хозяев. На 28-й минуте встречи Андрей Светлаков попытался выбросить шайбу из-за своих ворот через центр, но она попала в конек Илье Сафонову и влетела между щитков не ожидавшего подобного оборота Зака Фукале в створ – 1:0, «Ак Барс» открывает счет.

Три минуты спустя казанцы решают показать, что повезло им не просто так. Александр Барабанов от борта перевел на синюю линию, а Степан Фальковский, пройдя вперед, резким кистевым броском отправил вторую шайбу в ворота челябинцев – 2:0.

Это уже не на шутку разозлило хозяев. И на 34-й минуте Максим Шабанов ворвался в зону гостей, отдал пас в центр, откуда Никита Коростелев послал шайбу под перекладину – 1:2, сокращает отставание «Трактор». А на последней минуте периода все тот же Никита Коростелев с подачи Артема Блажиевского сравнял счет – 2:2.

Третий период больше напоминал первый. И хозяева, и гости старались действовать аккуратно. Но на 56-й минуте матча черно-белые убежали в контратаку. Максим Шабанов выиграл борьбу в средней зоне, прострелил вперед. Никита Коростелев, подхватив шайбу, продвинулся вперед и переправил ее в центр Александру Кадейкину, а тот послал шайбу в верхний угол ворот – 3:2, очень нужная победа «Трактора».

До окончания регулярного чемпионата «Трактору» остается сыграть семь матчей. Следующая встреча состоится 2 марта в Челябинске с «Барысом» из Астаны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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