В Миассе разгорается скандал из-за дороги в «Солнечную долину»

В Миассе разгорается очередной конфликт между чиновниками и местными жителями. Поводом стало распоряжение губернатора Алексея Текслера привести «в надлежащее состояние» дорогу к комплексу «Солнечная долина», которая проходит через поселок Верхний Атлян. Местные власти, не долго думая, разослали обитателям улицы Центральной, по которой и проходит пресловутый «гостевой маршрут», требования либо снести полисадники, либо оформить на них правоустанавливающие документы. В противном случае, их признают самозахваченными участками со всеми вытекающими последствиями.

Атлянцы возмутились: у многих дома построены 90 – 100 лет назад, когда ни нынешних чиновников, ни владельцев дорогого курорта еще и в помине не было.

«Не мы самовольно (самозахватно) явились на губернаторский гостевой маршрут, а гостевой маршрут захватил нашу улицу детства и нашу вовсе не гостевую, а постоянно проходящую здесь жизнь. А губернатор, как раз сам, скорее, гость в нашей области: погостит, похарчится и – в дорогу»,– написал в письме в мэрию миасский журналист Михаил Тютев, тоже оказавшийся в числе «самозахватчиков».

Атлянцы обращают внимание на то, что, исходя из требований, выдвинутых городскими властями, стоит только оформить документы на полисадники, и гостевой маршрут сразу же обретет надлежащее состояние. А также подчеркивают: все доходы от проезжающих через их поселок туристов получаю владельцы курорта: «Может, они должны сами обустроить маршрут для своих гостей?»

Миасс, Павел Зварзин

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