В Челябинске вынесли приговор одному из членов «дорожной мафии»

Бывший сотрудник «Челябинскавтодора» приговорен к реальному сроку и штрафу в десятки миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего главного специалиста отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» виновным в получении взятки и легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления.

В суде установлено, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года южноуралец получил от директора ООО «УралДорСтрой» свыше 8 миллионов рублей (деньгами и услугами) за беспрепятственное подписание актов выполненных дорожных работ по государственным контрактам и ускоренную оплату.

Кроме того, в период с мая 2021 года по декабрь 2023 года сотрудник госучреждения легализовал полученные в качестве взятки около 5 миллионов рублей, перечислив их на счет юридического лица для заключения договора лизинга автомобиля «Toyota Camry», который фактически находился в его пользовании.

Суд приговорил экс-сотрудника «Челябинскавтодора» к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафами свыше 40,5 миллионов рублей, а также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления в течение 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube