Экс-вице-губернатор Челябинской области срочно избавляется от бизнес-активов

На фоне коррупционного скандала, разгорающегося вокруг банка «Снежинский», его владелец, экс-вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов избавляется от бизнес-активов.

Как уже сообщал «Новый День», организация получила из бюджета 8 млрд. рублей на поддержку многодетных семей и погашения их займов по ипотеке, но более 1 млрд. рублей из общей суммы исчезли. Возбуждено несколько уголовных дел.

С декабря 2024 года, когда комиссия Центробанка при участии ФСБ начала проверку банка «Снежинский», его главный акционер Игорь Сербинов вышел из списка учредителей почти всех своих компаний, а также избавился от доли в холдинге «Равис – птицефабрика «Сосновская»», пишет телеграм-канал «Погоны и галстуки». Сейчас у него остались только неприбыльное ООО «Профит» и ООО «Л-Авто», в которой работает всего один человек – внук Сербинова.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube