Толщина ила в главной реке Челябинска превышает 2 метра

Река Миасс в Челябинске превращается в болото: толщина ила на некоторых участках превышает два метра при общей глубине реки в два с половиной метра. Это произошло из-за того, что люди изменили естественную транзитную гидрологическую систему.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минэкологии, в городе продолжается реабилитация реки Миасс. Рядом с мостом по улице Новомеханической в районе Заячьего острова приступили к расчистке участка, где будут размещаться геотубы (специальные контейнеры из нетканого материала для временного складирования и высушивания илистых отложений), обустраивается подъездная дорога, ведутся другие подготовительные работы. Эта площадка будет последней, где откачают донные отложения. «Они будут обезвожены в геотубах на оборудованных площадках, после чего вывезены. Вся собранная вода, которую мы поднимаем вместе с илом, будет очищена и возвращена обратно в реку», – рассказал представитель компании-подрядчика.

Напомним, в рамках реабилитации реки Миасс уже проводится очистка трех участков: в районе пруда Коммунар, и недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса. Проект должен завершиться в 2028 году. Правда, прокуратура требует признать контракт, заключенный между ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и компанией «Баромембранная технология – сервис» («БМТ-Сервис»), недействительным и изъять у подрядчика предоставленные для этого земельные участки и проектную документацию. Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска, но его обжаловали.

Челябинск, Софья Артемьева

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