Несколько тысяч человек в пригороде Челябинска полдня оставались без электричества и тепла

Жители поселка Старокамышинск десять часов провели без электроснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , коммунальная авария произошла в копейском поселке в субботу, 22 марта. Об отсутствии электроснабжения старокамышинцы сообщили в социальных сетях около 9:00.

Практически сразу после отключения света в поселке были прекращены водо- и теплоснабжение: из-за отсутствия электричества встали насосная станция и котельная.

Причину аварии, оставившей без элекроснабжения весь поселок с населением более 10 тысяч человек, в электрических сетях назвать затруднились, ограничившись сообщением о повреждении на линии.

Через несколько часов подачу электричества половине поселка возобновили. Вновь начала работать водонасосная станция.

В оставшейся половине Старокамышинска электроснабжение восстановили лишь около 19:00. Горячая вода и отопление вернулись в дома посельчан ближе к ночи.

Напомним, ранее жители поселка выступили категорически против строительства нового микрорайона из 13 десятиэтажных домов (в настоящее время в населенном пункте нет многоквартирных домов выше пяти этажей). Главной причиной своей позиции старокамышинцы называют катастрофическое состояние коммунальных сетей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube