Несколько тысяч человек в пригороде Челябинска полдня оставались без электричества и тепла

Жители поселка Старокамышинск десять часов провели без электроснабжения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла в копейском поселке в субботу, 22 марта. Об отсутствии электроснабжения старокамышинцы сообщили в социальных сетях около 9:00.
Практически сразу после отключения света в поселке были прекращены водо- и теплоснабжение: из-за отсутствия электричества встали насосная станция и котельная.
Причину аварии, оставившей без элекроснабжения весь поселок с населением более 10 тысяч человек, в электрических сетях назвать затруднились, ограничившись сообщением о повреждении на линии.
Через несколько часов подачу электричества половине поселка возобновили. Вновь начала работать водонасосная станция.
В оставшейся половине Старокамышинска электроснабжение восстановили лишь около 19:00. Горячая вода и отопление вернулись в дома посельчан ближе к ночи.
Напомним, ранее жители поселка выступили категорически против строительства нового микрорайона из 13 десятиэтажных домов (в настоящее время в населенном пункте нет многоквартирных домов выше пяти этажей). Главной причиной своей позиции старокамышинцы называют катастрофическое состояние коммунальных сетей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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