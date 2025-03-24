В Челябинской области вынесли приговор лихачу, насмерть сбившему 15-летнего велосипедиста

Житель Сосновского района осужден за смертельный наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 61-летнего жителя поселка Полетаево виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 14 сентября 202 года на 7 километре автодороги «Челябинск-Харлуши» в Сосновком районе. Автомобиль Kia Sportage, мчавшийся со скоростью не менее 124 километров в час, вылетел на полосу, предназначенную только для поворота направо в село Кременкуль, и сбил 15-летнего велосипедиста, двигавшегося по этой полосе во встречном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Исковые требования родителей погибшего удовлетворены на сумму 4 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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