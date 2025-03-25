Челябинск присоединяет новые территории

Челябинская городская Дума приняла решение о включении в состав городских территорий поселков Пригородный и Западный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива об изменении границ городского округа поступила от администрации Сосновского района – там решение о передаче территорий официально приняли еще на прошлой неделе.

При этом обитатели данных населенных пунктов неоднократно заявляли о желании стать челябинцами, так как в составе Сосновского района им некомфортно: поселки, рекламируемые как райское место в экологически чистом районе, страдают от отсутствия общественного транспорта и качественной медицинской помощью. Кроме того, многим приходится всеми правдами и неправдами устраивать детей в городские детсады и школы.

Напомним, поселок Западный создавался как отделение совхоза Митрофановский. Расположен он на берегу Шершневского водохранилища, и еще в 2010 году там жили всего 197 человек. Сейчас же некогда маленький поселок включает более четырех десятков улиц, застроенных многоэтажными домами (микрорайоны Просторы, Женева, Белый Хутор, Залесье, Вишнёвая горка, Холм's, Привилегия, Западный-2). Население составляет около 50 тысяч человек. И, согласно планам застройщиков, может вырасти до 400 тысяч.

Поселок Пригородный находится непосредственно к западу от Челябинска, на Новоградском тракте. На его территории находится микрорайон «Парковый Премиум» – его начали строить в 2021 году, сейчас население достигает 6 тыс. В состав областного центра так же включат ЖК «Новиль», «Шишкин».

Теперь челябинские депутаты должны внести инициативу об изменении городских границ в областное Законодательное собрание, где этот вопрос обещали рассмотреть до конца апреля.

Челябинск, Павел Зварзин

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