Жители челябинского пригорода жалуются на отсутствие цивилизации: поселок Западный, рекламируемый как райское место в экологически чистом районе, страдает от отсутствия общественного транспорта и качественной медицинской помощью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок создавался как Западное отделение совхоза Митрофановский. Расположен он на берегу Шершневского водохранилища, и еще в 2010 году там жили всего 197 человек. Сейчас же некогда маленький поселок включает более четырех десятков улиц, застроенных многоэтажными домами (микрорайоны Просторы, Женева, Белый Хутор, Залесье, Вишнёвая горка, Холм's, Привилегия, Западный-2). Население составляет около 50 тысяч человек. И, согласно планам застройщиков, может вырасти до 400 тысяч.

Именно ради них власти Челябинска расширяли улицу Худякова, идущую через городской бор, что вызывало большой скандал. Правда, когда дорогу уже расширили, в мэрии признали, что проблему автомобильных пробок это не решило.

А уж вопросы общественного транспорта и медпомощи и вовсе не входят в компетенцию областного центра. Поселок является частью Кременкульского сельского поселения и относится к Сосновскому району, у властей которого хватает проблем и без растущего, как на дрожжах, многоэтажного и местами элитного поселка, почти ничего не приносящего в муниципальную казну, ведь его обитатели зарабатывают (а значит, и платят налоги) и тратят почти все заработанное в Челябинске.

В итоге жители остаются со своими проблемами один на один.

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«Уважаемый губернатор! Не могли бы вы обратить внимание на поселок Западный! – написала сегодня в паблике «Текслер, помоги!» одна из обитательниц. – У нас уже ГОРОД!!! НО: транспорта нет от слова «совсем» – ездит маршрутка вшивенькая, автобус 136 не ходит, скорая к нам ездит из Долгодеревенского или из Малой Сосновки, в стационар нам предлагают ложиться тоже в Долгодеревенское!

Буквально на днях вызывали скорую, которая к нам ехала из Сосновки больше часа, а потом предложили ехать в Долгую! Это какой километраж проезжает скорая на один вызов! И естественно никто не соглашается ехать лежать в стационар за 30 км от дома! Потрясающая экономия! Неужели нельзя построить подстанцию в Западном? Стационар? Пожарку же построили! Как строить дома, зарабатывать на людях – пожалуйста! А как условия нормальной жизни создать – фиг вам!»

Отметим, что большого сочувствия этот пост у комментаторов в соцсетях не вызвал: «Зачем там покупать жилье? Ведь то, что вы описали, и так было известно», – ответили автору обращения.

А власти на пост вообще не отреагировали.

Челябинск, Павел Зварзин

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