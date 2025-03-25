В Челябинске легковушка сбила пожилую женщину и школьницу

Второй день подряд челябинские автомобилисты сбивают женщин с детьми.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 25 марта, в Ленинском районе Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.
По словам очевидцев, женщина-пенсионерка и девушка-подросток переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе остановки «Библиотека имени Мамина-Сибиряка», когда их сбила «Лада-Приора».
Обе остались живы, но получили телесные повреждения.
Напомним, вчера, 24 марта, похожая авария произошла в микрорайоне «Парковый». Внедорожник «УАЗ-Патриот» не стал пропускать женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Обеих с места ДТП увезли в больницу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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