В Челябинске легковушка сбила пожилую женщину и школьницу

Второй день подряд челябинские автомобилисты сбивают женщин с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 25 марта, в Ленинском районе Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, женщина-пенсионерка и девушка-подросток переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе остановки «Библиотека имени Мамина-Сибиряка», когда их сбила «Лада-Приора».

Обе остались живы, но получили телесные повреждения.

Напомним, вчера, 24 марта, похожая авария произошла в микрорайоне «Парковый». Внедорожник «УАЗ-Патриот» не стал пропускать женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Обеих с места ДТП увезли в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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