30 лет и 3 года: мэр Челябинска отчитался перед горДумой и впечатлил планами

Мэр Челябинска Алексей Лошкин впервые отчитался перед городской Думой.

Напомним, он возглавил город 22 октября 2024 года – сначала в статусе временно исполняющего полномочия главы, а с 19 ноября – избранного депутатами градоначальника. Так что, по сути, отчитывался он за работу своей предшественницы Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году доход Челябинска составил 66,2 миллиарда рублей, что на 4,4% превысило плановые показатели. Лошкин расценил это как показатель стабильности и развития городской экономики. Между тем, уже больше 20 лет южноуральские чиновники используют практику намеренного занижения прогноза доходов, что позволяет распоряжаться «излишками» по своему усмотрению.

За год в городе ввели в эксплуатацию 480 тысяч квадратов нового жилья. А, например, в 2022 было 565 тыс. Объемы строительства снижаются не первый год, наверное, поэтому мэр не стал углубляться в эту тему. И быстро перешел к расселению аварийного жилья, признав, что это – одна из болевых точек города. Успехи в этом вопросе скромные: в городе, где аварийными признано 140 домов (около 120 тыс. квадратных метров), а за год снесено 12 домов (8,7 тыс. квадратных метров). Для того, чтобы справиться с проблемой, нужно не менее 8 млрд. рублей. В минувшем – благодаря помощи из областного бюджета – потратили 700 млн. В этом году выделено около 350 млн. рублей – такими темпами понадобиться 23 года, за это время список ветхих домов снова вырастет. Мэр обещает дополнительно выделить еще около 250 миллионов, а, может, и больше – если, конечно, будут дополнительные доходы.

Еще одна болевая точка – коммунальная сфера. Минувшая зима показала, насколько там все запущено: крупные аварии происходили чуть ли не ежедневно, и только благодаря милости природы удалось пережить холодный сезон относительно благополучно. В минувшем году в Челябинске модернизировали 9,97 км водоводов, 10 км канализационных коллекторов и около 25 км тепловых сетей. Лошкин признал: темпы неудовлетворительные.

В программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Челябинска на период до 2041 года, утвержденной в конце 2022 года, отмечалось, что большая часть тепловых сетей (73%) либо выработала нормативный срок эксплуатации, либо приближается к нему. А средний возраст 2 тыс. км водопровода превышает 40 лет. «Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей», – отмечалось в документе. И обещалось: за время реализации инвестиционных проектов в общей сложности должно быть привлечено 279 млрд. рублей.

А мэр сегодня заявил, что поставил задачу профильному заместителю обновлять 1,5-3% сетей в год. То есть, в лучшем случае только на приведение в порядок водопровода понадобиться 33 года. При этом темпы модернизации долждны быть минимум в 6 раз быстрее, чем в минувшем году.

Но перед депутатами сегодня не стояла задача оценить планы главы города – они слушали о том, что сделано. И доклад мэра одобрили.

Челябинск, Павел Зварзин

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