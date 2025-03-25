Мэр взбодрил челябинцев заявлением о средней зарплате

Мэр Челябинска Алексей Лошкин сообщил о средней зарплате в городе и вызвал бурю эмоций у горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня градоначальник во время отчета перед городской Думой заявил: «По оценке крупных и средних организаций, средняя заработная плата в Челябинске – 85 тысяч рублей. По нашим данным, в муниципальных организациях она на уровне 68 тысяч».

Чиновник, в первый же день своего мэрства отправившийся месить грязь на месте очередной коммунальной аварии в замшевых кроссовках стоимостью от 25 тыс. рублей, честно признал: «Не могу сказать, много это или мало». И добавил: «Нужно идти на уровне среднем по городу, иначе не избежать оттока кадров».

От бывшего руководителя счетной палаты услышать такое было удивительно: он же не может не знать, что «средняя» означает, что кто-то получает больше, а кто-то меньше. И тех, кто меньше, – больше. Поэтому выбирать в качестве ориентира этот показатель весьма опасно.

Вот и горожане возмутились: «Вакансии в муниципальных органах – все максимум 34-36 тыс. Замы начальников отделов – 41 тыс., начальник отдела – 45 тыс. была. А верха сидят жируют». «Надо исключить руководителей, а потом считать среднюю зарплату. Возьмите любую больницу и исключите руководство. Потом посчитайте. От силы будет 35 тыс». «Учитель в школе получает 25 тыс., врач – 40 тыс., преподаватель университета – 35 тыс. рублей», – пишут одни в соцсетях, отмечая, что «увольняются врачи, учителя, водители скорых машин, сварщики, получая до смешного нищенскую зарплату».

«Они просто не понимают, как можно потратить такие огромные деньги, и уходят туда, где поменьше», – иронизируют другие. «Как в анекдоте: сосед ест мясо, а я капусту. Вместе мы едим голубцы», – резюмируют третьи.

Челябинск, Павел Зварзин

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