Сразу в 2,5 раза: новому градоначальнику Челябинска в первый же день повысили зарплату

Не успел претендент на пост мэра Челябинска Алексей Лошкин получить статус временно исполняющего полномочия мэра Челябинска, как ему уже повысили зарплату. И сразу в 2,5 раза.

Как уже сообщал «Новый День», Лошкин, который считается фаворитом вялотекущего конкурса на должность градоначальника, предъявил свои претензии на руководящее кресло в последний день приема документов – в четверг, 17 октября.

В понедельник, 21 октября, он покинул пост главы Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

А уже во вторник, 22 октября, сделал стремительную карьеру в администрации Челябинска, получив сначала должность вице-мэра по правовым и имущественным вопросам и – буквально сразу же – статус временно исполняющего полномочия главы города.

И в этот же день городская Дума установила ему доплату за исполнение этих полномочий в размере 160% от зарплаты (не должностного оклада, а все суммы) вице-мэра.

Челябинцы, наблюдавшие накануне, как градоначальник, одним своим появлением устранивший крупную коммунальную аварию на северо-западе, месит грязь в замшевых кроссовках от итальянского бренда Premiata (цена – от 25 тысяч рублей, в зависимости от модели, в интернет-магазинах брендовой обуви и от 2 тысяч рублей за наспех сделанную «реплику» на маркетплейсах), отнеслись к повышению денежного довольствия Лошкину с определенным пониманием.

А вот чего они не могут понять, так это зачем городские власти выделили 22 млн рублей на приобретение и установку еще 20 светящихся деревьев. Тем более, что установить их собираются в не самых подходящих местах. Например, на Алом Поле – от улицы Красной до Свердловского проспекта у Храма Александра Невского. Освещения там достаточно и без этих деревьев, а вот зачем перетягивать взгляды прохожих от красивого дореволюционного храма к странным конструкциям, совершенно не понятно. Так же не понятно, зачем привлекать внимание к необустроенной части набережной реки Миасс от цирка до пешеходного моста по улице Свободы. Разве что городские чиновники именно так и представляют себе благоустройство центра города-миллионника.

Челябинск, Светлана Намская

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