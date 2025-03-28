Нынче рано: в национальном парке «Зигальга» проснулись муравьи

В национальном парке «Зигальга» проснулись муравьи – более чем на неделю раньше обычного срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка, муравьиное «утро» началось с генеральной уборки: длинные ходы, кладовки и жилые помещения нужно не только очистить от скопившегося за зиму мусора, но и проветрить и прогреть. Как правило, этими работами занимаются молодые муравьи.

Задача тех, кто в эти солнечные дни вышел на поверхность, – набрать в себя как можно больше тепла. А потом, будто крохотная батарейка, нести его в нижние горизонты.

В муравьиных семьях есть и другие «специалисты»: строители, фуражиры, пастухи, няньки, солдаты и даже «придворные» при царице. В задачу последних входит пережевывание пищи для «владычицы».

Добавим, что на Южном Урале проснулись не только муравьи, но и клещи.

Челябинск, Софья Артемьева

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