1 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

01.04.2025, вторник

10:00 – Отчетный концерт «Этот мир сберечь способно множество сердец...» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)

10:30 – Познавательно-игровая программа «С высоты птичьего полёта!» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 – Библиоквиз «Никому не верь» для детей (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

12:30 – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 – 16:00 – Литературно-познавательная программа «Птицы на книжных страницах» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

14:00 – 17:00 Челябинск – Квест «Разыскивается Гоголь», интеллектуальный квиз «ГогольМоголь» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Занятие «Электронный билет: онлайн- регистрация на автобус, поезд, самолет» в рамках курсов «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по первой помощи для школьников Челябинска (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, молодежный отдел, ул. Коммуны, 69, 264-64-21)

16:00 Челябинск – Литературный вечер «Писатели шутят» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:30 Челябинск – Обсуждение романа Лю Цысиня «Задача трех тел» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Фронтовой юмор» ко Дню смеха – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, зал краеведения (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

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