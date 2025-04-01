В Челябинске зацвели подснежники

В Челябинске в ботаническом саду распустились подснежники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, в ботаническом саду, расположенном на территории у главного корпуса вуза на улице Братьев Кашириных, весна окончательно вступила в свои права.

Ботанический сад еще не открыт для посещений – это произойдет, когда просохнут дорожки. Но сотрудники университета подтвердили: в саду расцвели подснежники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube