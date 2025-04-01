В Челябинске зацвели подснежники

В Челябинске в ботаническом саду распустились подснежники.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, в ботаническом саду, расположенном на территории у главного корпуса вуза на улице Братьев Кашириных, весна окончательно вступила в свои права.
Ботанический сад еще не открыт для посещений – это произойдет, когда просохнут дорожки. Но сотрудники университета подтвердили: в саду расцвели подснежники.
Челябинск, Виктор Елисеев
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