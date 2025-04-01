Девять из десяти жителей России не решатся разыграть коллег 1 апреля

Традиция первоапрельских розыгрышей забывается в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , лишь один из десяти россиян решается разыграть коллег 1 апреля. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Только 11% респондентов признались, что разыгрывают коллег 1 апреля. Мужчины делают это чаще женщин (19% против 5%), а сотрудники старше 35 лет – активнее молодежи (15% против 5%). Объектом розыгрыша хотя бы раз становился каждый шестой россиянин (16%).

Тех, кто хоть раз решился подшутить над руководителем, – лишь 8%. На такой шаг чаще идут мужчины, чем женщины (11% против 6%), молодежь и те, чей доход менее 50 тысяч рублей. Любопытно, что в 7% случаев инициатором шуток выступал сам руководитель. Объектами таких подколов чаще становились мужчины и сотрудники с доходом от 100 тысяч рублей.

Постепенно традиция первоапрельских шуток забывается – 15 лет назад розыгрыши на работе были в значительно популярнее, отмечают авторы исследования. День смеха теряет свою актуальность в корпоративной среде. Вероятно, это связано с изменениями в бизнес-культуре и стремлением к профессиональной сдержанности.

И все-таки в России позитивно относятся к «милым, добрым шуткам» со стороны коллег, таким, которые «поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива».

Челябинск, Виктор Елисеев

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