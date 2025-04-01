Проезд по автодороге под Челябинском будет затруднен на неделю

На дороге «Обход города Челябинска» начался ремонт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на искусственных сооружениях дороги «Обход города Челябинска» начинаются ремонтные работы, которые продлятся до 7 апреля.

Сегодня, 1 апреля, проводятся работы по замене покрытия проезжей части на 1 км, 3 км и 40 км магистрали.

Начиная со 2 апреля, в течение 6 дней будут проводиться работы по устройству деформационных швов на мосту через реку Миасс на 33 км дороги «Обход города Челябинска (Западный)».

На объектах будет работать крупная дорожная техника. Водителей убедительно просят соблюдать правила вождения при особых условиях, не нарушать скоростной режим, а также быть внимательными на этих участках магистрали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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