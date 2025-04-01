«Семейная ипотека» в России теперь распространяется и на вторичное жилье

«Семейная ипотека» в России теперь распространяется и на вторичное жилье – новые условия вступили в силу с сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Семейная ипотека» – это государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая взять кредит на жилье по ставке 6% годовых во всех регионах России. Раньше она распространялась только на сектор новостроек. Теперь в рамках программы можно приобрести вторичку, правда, только в городах с низким уровнем жилищного строительства (где ведется строительство не более двух домов).

В списке таких городов 901 название. В Челябинской области – 25: все, кроме Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса и Южноуральска. «Но в таких городах, увы, подходящих домов либо мало, либо нет совсем», – комментируют южноуральцы.

И это правда: в подобных местах большая часть жилого фонда возводилась в 60-80-ые годы прошлого века, а, согласно правилам «Семейной ипотеки», дому, в котором семья собирается купить квартиру, должно быть не более 20 лет.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube