Представитель знаменитой в Челябинске хоккейной династии предстанет перед судом

Дело о взятке клюшками в отношении экс-директора челябинской школы направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципальной спортивной школы, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, 21 мая прошлого года посредник передал челябинцу хоккейные клюшки общей стоимостью 200 тысяч рублей. За это законный представитель воспитанника спортивной школы рассчитывал, что его подопечного-юниора отпустят в другой хоккейный клуб без уплаты денежной компенсации. Дорогостоящий инвентарь руководитель образовательного учреждения в дальнейшем продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Речь идет о Павле Макарове, представителе известной в городе и области хоккейной династии. Он – племянник Сергея Макарова, двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею. Сергей Макаров стал самым младшим и известным из трех братьев-хоккеистов (Николая, Юрия и Сергея), хотя уехал из Челябинска, когда ему было 20 лет. Отыграв за «Трактор» всего два сезона, впоследствии он выступал за московский ЦСКА, пока не уехал в 1989 году за океан выступать в НХЛ.

Старший брат, Николай, был также известным хоккеистом. Большую часть карьеры он провел в «Тракторе». Впоследствии руководил хоккейным клубом «Мечел» и возглавлял Федерацию хоккея Челябинской области. Дети и внуки братьев также отдали дань увлечению хоккеем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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